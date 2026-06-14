元モーニング娘。でタレントの加護亜依さん（38）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。家族でゴルフへ行ったことを報告した。「休日は息子くんが大好きなゴルフへ」加護さんは、「休日は息子くんが大好きなゴルフへ」といい、ゴルフ場を背景に、ゴルフウェアで歩くショットを含む4枚の写真を投稿した。「娘も今回ゴルフデビューできて とっても楽しんでいました」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、緑と白