宝塚記念の3連単的中術 【相手馬の狙い方】 軸馬同様に天皇賞・春組、大阪杯組、海外組がメイン。 好走馬はもちろん、下位着順からの巻き返しもあるので、当日上位人気に支持された馬は積極的に買い目に加えたい。 騎手別では武豊、Ｍ. デムーロ、横山和騎手が好相性。 また外国馬騎乗＆短期免許の外国人騎手が［1・2・1・4］と好成績。 特にレーン騎手は人気馬なら外せない。 宝塚記念過去10年のデ&#