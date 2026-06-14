症状によって様々な解決法がある漢方。肩こりの原因別処方 症状と漢方処方 肩こり 肩こりは幅広い年代の人に起こり、慢性的な症状に悩まされている人も少なくありません。肩のこりは、首のこりや背中の筋肉のこわばりなどもともない、頭痛やめまい、吐き気などを招くこともあります。原因は外からくる邪気によるものと、自分がつくり出す瘀血によるものなどさまざま。原因によって用いる処方が異なるので、まずは原因を