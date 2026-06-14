前編記事【「桑田佳祐が9位」の意外…男女500人が選んだ“歌うま男性”納得トップのアーティスト名】では、10代から80代までの各世代男女500人が選んだ「歌うま男性歌手」の面々が並んだ。続いてここでは、女性歌手編ベスト10の結果を見てみよう。【写真を見る】「この人が1票だけ？」500人アンケートで1票しか入らなかったまさかの歌うまアーティスト／男女のベストテンも発表各世代の人気歌手が同位8位は7票でSuperflyの越