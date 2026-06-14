5人組アイドルグループ・嵐が5月31日、活動終了した。かつてのファンクラブ会員数は300万人超え、誰もが認める「日本一のアイドルグループ」だった嵐。その不在によって日本国民の胸にぽっかりと開いた大きな穴、これを埋められるのは「日本一の歌声」だけではないだろうか。では日本一の歌声を持つのははたして誰か。10代から80代の男女500人に、歌がうまいと思う歌手をアンケート。男性編、女性編、それぞれもっとも支持を集め