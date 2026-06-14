元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が、１４日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に出演。冒頭に「このたびは私の軽率な行動でご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、頭を下げる場面があった。約２年ぶりの番組出演と紹介された中丸は、２０２４年８月に「週刊文春」で２０代の一般女性とホテルでの密会を報じられ、芸能活動を謹慎。今年１月に復帰し、５月２