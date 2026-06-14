元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が14日、日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。同番組の出演は1年10カ月ぶり。元々自身が担当していた人気コーナー「まじっすか」に登場。スーツ姿で登場した中丸は「ちょっと一言よろしいでしょうか？」と前置きし、「まずですね、ヒデさん、それから皆様、この度は私の軽率な行動で大変、ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした」と頭