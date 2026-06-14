本日6月14日（日）の『EIGHT-JAM』は、「アイドル特集」。スタジオには、＝LOVE、Juice=Juice、CANDY TUNE――総勢28人の人気アイドル3組がスタジオに集結。奇跡の競演を果たす。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！=LOVEは、指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ。昨年リリースした『とくべチュ、して』のストリーミングサービスでの累計再生数が1.6億回を記録するなど、その勢いはとどまるところを知らない。