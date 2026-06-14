現地６月13日に開催された北中米W杯グループC第１節で、ブラジルとモロッコがニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで激突。同組の１位は森保ジャパンのいるF組の２位、C組の２位はF組の１位と決勝トーナメント１回戦で当たるとあって、日本のファンがより強い関心を持って見守ったなか、１−１のドローで終わった。先制点を奪ったのは、前回ベスト４のモロッコ。21分にブラヒム・ディアスのスルーパスで抜け出したイス