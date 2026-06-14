韓国で近所に住む80代女性を殺害し、損壊・遺棄した容疑に問われた78歳男が二審でも懲役30年を言い渡された。【写真】「顔つきが悪魔」小学校で8歳女児を刺殺した韓国女教師の身元情報6月10日、法曹界によると、ソウル高裁・春川（チュンチョン）裁判部・刑事1部（イ・ウネ部長判事）は同日、男の殺人および死体損壊などの容疑の控訴審判決公判で、懲役30年を言い渡した原審の判決を維持した。男は昨年10月3日、江原道華川郡上西面