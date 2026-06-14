現地６月12日に行なわれた北中米ワールドカップのグループD第１節で、開催国アメリカがパラグアイとロサンゼルス・スタジアムで対戦。４−１の快勝を飾った。試合前に開催された開幕セレモニーには、ケイティ・ペリーや『BLACKPINK』のリサらが登場し、圧巻パフォーマンスを披露するなど会場を盛り上げた。またこのゲームには多くのセレブリティが観戦に訪れた。『DAZN』の中継で映画監督のジョージ・ルーカスやMicrosoft創