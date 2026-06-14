ワールドカップという世界的な舞台でゴールを決めれば、大きな注目を集める。決勝点となればなおさらだ。それがかつて放出された選手であれば、悔やむファンがいても不思議ではない。韓国代表のオ・ヒョンギュは、ワールドカップ初戦のチェコ戦で、途中出場から終盤に決勝点をマーク。チームを２−１の逆転勝利に導いた。ワールドカップ初戦での白星は、韓国にとってじつに16年ぶりの快挙だ。オ・ヒョンギュは2023-24シーズ