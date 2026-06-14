【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月10日に神奈川・Kアリーナ横浜で『BEAT AX -SUMMER EDITION 2026-』Boys Dayが開催されることが決定。出演アーティストも発表された。 ■7月12日には=LOVEらが出演するGirls Dayも 日本テレビが贈る、大型会場での音楽ライブブランド『BEAT AX』。2023年の立ち上げ以降、vol.9まで開催されてきたこのライブが2026年、夏のスペシャル版を開催。 すでに7月12日は、Gir