札幌・南警察署は2026年6月13日、札幌市中央区に住む自称・会社役員の男（50）を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。男は13日午後3時50分ごろ、札幌市南区のマンションの共同玄関のガラス戸を蹴破り、損壊した疑いが持たれています。男は事件を起こす前に男性と口論になっていて、男性が13日午後3時40分ごろ、「もめている」と警察に通報したということです。警察によりますと、男は通報を受けた警察官が到着する前にガラス戸を