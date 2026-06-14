2026年6月13日、砂川市で体長約1.5メートルのクマ1頭が目撃されました。13日午後10時50分ごろ、砂川市鶉の下鶉橋付近で、上砂川町から砂川市に向けて車で走行中の運転手の男性が、道路上にいるクマを目撃し、警察に通報しました。警察によりますと、男性は道路上にクマを見つけ、急ブレーキで停車しましたが、クマはその場から動かなかったということです。男性の車とクマの距離は約5メートルでした。その後、男