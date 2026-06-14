苫小牧市清水町の緑ケ丘公園で、2026年6月13日、クマ1頭が目撃されました。13日午後6時40分ごろ、公園内の遊歩道でウォーキングをしていた男性が、林から遊歩道に前足を出しているクマを目撃し、通報しました。男性はすぐに引き返し、けがはありません。緑ケ丘公園は、苫小牧市の中心部から約2キロの運動公園で、陸上競技場や野球場のほか、バーベキューができるレストハウスなどがあり、市民の憩いの場となって