中国の街中で広く普及している電動バイクが国際的なエネルギーの供給ひっ迫や燃料価格の高騰を背景に海外市場でブームを巻き起こしている、と中国メディアアが伝えた。ガソリン不要、軽量設計、速度と航続距離も十分。2026年第1四半期（1〜3月）の輸出台数は約720万台で、前年同期比68．2％増となった。中国網によると、世界最大の電動二輪メーカー「雅迪」（本社・江蘇省無錫市）の海外マーケティング部門責任者である王昊氏は目