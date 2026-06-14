12日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、リベロの伊賀亮平（31）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 伊賀は中央大学卒業後の2017年にパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団。2023年には韓国Vリーグのトライアウトを経て、水原韓国電力ビクストームに加入した。韓国Vリーグ初の外国人リベロとしてプレーし、ベストリベロ賞