直線3kmの滑走路―― 熊本空港で開かれた”滑走路を走る”マラソン大会を取材しました。空港を観光資源として活用する取り組みに迫ります。 ＜絶景を見る！＞滑走路を朝日に向かって走るランナー 「熊本空港」進化しています！ 舞台は空の玄関口、熊本空港です。近年は、新旅客ターミナルビルの開業や飛行機を利用しない人でも気軽に立ち寄れる「そらよかエリア」が整備されるなど、人やモノが行き交う