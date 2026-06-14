安倍元総理銃撃事件からまもなく４年。事件をきっかけに明らかになったのが、宗教２世の存在と被害です。「教団の否定」と「自身の出自」の間で今も苦しむ旧統一教会２世の男性を取材しました。 【写真で見る】文鮮明氏や韓鶴子氏とともに写真に写る宗教２世・野浪さん 「銃撃事件をきっかけに自分が被害者だと初めて気づいた」 今年４月、親が旧統一教会を信仰する２世たちが記者会見を開きました。 （旧統一教会２世野