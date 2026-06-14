タレントのマツコ・デラックスが、8日放送の同局系バラエティー『マツコ&有吉 かりそめ天国』（毎週金曜 後8：00）に出演。「1回も使ったことない」という家電を明かした。【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス“やらなくていいことなのに、ついやっちゃうこと”についてのトークの中で、マツコは「洗って置いてあるのに、また使う時食器を洗っちゃう」と切り出した。続けて「ゴシ