音楽の祭典『BEAT AX -SUMMER EDITION 2026-』が、7月10日、12日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。それに先立って、10日の出演アーティストが発表された。【写真】FANTASTICS、MAZZELも！豪華5組日本テレビによる大型会場での音楽LIVEブランド『BEAT AX』は、2023年の立ち上げ以降、vol.9まで開催してきた。今夏は、スペシャル版となる。すでに発表されていた12日は、Girls Dayとして＝LOVE・Ave Mujica・RAISE A SUILEN