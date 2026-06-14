「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）阪神が快勝。ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）は１軍昇格から１８試合目で初めてスタメン落ちし、九回から守備固めで出場した。立石は５月１９日・中日戦でデビュー。５試合連続安打を放つなど華々しい滑り出しを見せたが、交流戦に入って結果が出なくなった。現在、１１打席連続無安打と調子を落としている。それでもベンチでは最前列から声を出した。四回に