北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は13日（日本時間14日）、米ニューヨークのニュージャージー・スタジアムでC組1次リーグ初戦のブラジル―モロッコが行われた。W杯最多となる5度の優勝を誇るブラジルだが、前半21分に失点。同32分にヴィニシウスの同点ゴールで追いつき、1-1で初戦は引き分けた。元日本代DFの田中マルクス闘莉王氏は、解説したDAZNの中継で「ブラジルと当たったほうが、日本が上がってい