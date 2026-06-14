事件5年後に当時の資料を入手10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’06年６月23日号『スクープ公開池田小事件から５年、現場検証で明らかになった残虐鬼畜宅間守「児童８人惨殺の現場」再現写真』を取り上げる。’26年６月８日、大阪教育大附属池田小学校（大阪府池田市）で発生した無差別児童殺傷事件から25