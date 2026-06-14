ピクサーのアニメ「トイ・ストーリー5」（7月3日公開）に声優として出演するトム・ハンクス（69）が、声の演技でキャラクターに命を与える声優を称える新カテゴリーをアカデミー賞に設ける必要はないと語った。 【写真】「トイ・ストーリー５」の主題歌を担当する歌姫 「ゴールド・ダービー」誌に対し、既存の主演男優・女優賞は誰にでも開かれていると