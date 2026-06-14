足元の米国株市場では、AI・半導体関連株に調整圧力が強まっている。6月5日には、米国の主要半導体企業で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が前日比10.3％安、ナスダック総合指数が同4.2％安となるなど、ハイテク株を中心に大幅な下落がみられた。【こちらも】NISA資金に変化の兆しオルカン一強の中で進む「国内高配当株回帰」新NISAを通じてオルカンやS&P500に積立投資を続ける初心者投資家にとっても、無