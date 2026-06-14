ヴィニシウスが同点ゴールを決めたブラジル代表は北中米ワールドカップ（W杯）の初戦で現地時間6月13日に米ニューヨークでモロッコ代表と対戦した。先制を許すもエースFWヴィニシウス・ジュニオールのゴールで追いつき1-1で引き分けたが、「私たちは本当に改善しなければなりません」と危機感を口にした。史上初めて外国人監督のカルロ・アンチェロッティ氏が就任してW杯を戦うブラジルは、初戦でグループリーグC組の頂上対決