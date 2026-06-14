◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１４日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手が１４日、京セラドーム大阪での試合前練習で２日ぶりに姿を現した。１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で左足の違和感を訴え、５回の守備から途中交代。翌１３日はグラウンドに出ず、ベンチ入りメンバーも外れていた。岸田監督は同日の試合後、「そんなに大事には至らないですね。よかったです。（１４日の練習