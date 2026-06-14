日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１４日、サッカーＷ杯北中米大会を特集。日本代表の森保一監督とＭＣを務める俳優・中山秀征との対談が放送された。１次リーグ初戦のオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向けて、森保監督は「チームのコンセプトでもある良い守備から良い攻撃をして、相手のタレントの良さを消していきたい」と意気込み。「日本には攻撃力を持っている選手