日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１４日、サッカーＷ杯北中米大会を特集した。土曜ＭＣを務める同局の田辺大智アナウンサーはスタジオ出演を「お休み」し、現地取材中。日本代表のユニホーム姿で登場し、現地の様子を伝えた。ＭＣの俳優・中山秀征がユニホームを着た感想を聞くと、「久しぶりにこういう格好をしているので、浮わついています」と田辺アナ。同局の安村直樹ア