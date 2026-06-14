モロッコと引き分けたブラジルイレブン＝ニューヨーク（共同）両チームとも勝ち越し点を奪えず、引き分けた。モロッコは出足が鋭く、速攻が光った。前半21分、自陣からカウンターを仕掛け、ディアスの縦パスを受けたサイバリが右足で浮かして先制した。ブラジルは同32分、ゴール左から中に切り込んだビニシウスが右足で強烈なシュートを決めた。チアゴらが好機を生かせず、逆転はできなかった。（共同）