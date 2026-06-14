兵庫県西宮市北部の住宅街近くで１２日深夜、クマの目撃が相次いだ。前日には４・５キロ離れた神戸市内でクマの出没が確認されており、両市は注意を呼びかけている。県警の発表では、１２日午後１１時頃、西宮市名塩赤坂の市道で、車を運転中の女性が歩いているクマを目撃。数分後には、近くの中国自動車道上り線を車で走行していた男性が、路肩にいるクマを見つけた。体長はいずれも約１メートルとみられ、同一個体の可能性が