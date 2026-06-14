鹿児島県で、幻想的なサンゴの一斉産卵がカメラに捉えられた。奄美大島周辺では、2年前に高い水温による白化現象が発生し、多くのサンゴが死んでしまった。今回、一斉産卵が確認されたことで、サンゴが生き残っていたことがわかった。海に命の粒が舞う幻想的な光景鹿児島・瀬戸内町の奄美大島周辺で4日に撮影されたのは、まるで天の川の中を泳いでいるような幻想的な光景だ。この日、サンゴの一斉産卵が確認された。海中を舞う0.5m