13日(現地時間)、オーストリアサッカー連盟はラルフ・ラングニック監督と2027年6月末まで契約を延長したと発表した。ハイプレスと攻守の素早い切り替えを武器にしたスタイルから『ゲーゲンプレスの生みの親』とも称されるラングニック監督は、2022年夏にオーストリア代表の指揮官に就任。EURO2024で同国をラウンド16進出に導くなど着実に実績を積み重ねていた。ラングニック監督をめぐってはオーストリアサッカー連盟との契約は北