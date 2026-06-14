MATCH 07グループC第1戦2026年6月14日 7:00キックオフ（会場：メットライフ・スタジアム）ブラジル 1-1 モロッコグループC第1節からいきなりブラジルとモロッコが激突。セレソン史上初の外国人監督となったカルロ・アンチェロッティ率いるブラジルが、前回大会4位の強敵モロッコに挑む。モロッコは直近3月に監督を交代しており、この変更が吉と出るか凶と出るか。序盤はボール保持を試みるブラジルに対し、モロッコのハイプレス