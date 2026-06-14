札幌・中央警察署は2026年6月13日、函館市に住む会社員の男（47）を性的姿態等撮影未遂の疑いで現行犯逮捕しました。男は6月13日午後2時ごろ、札幌市中央区北5条西2丁目にある商業施設内で、スマートフォンを札幌市清田区に住む10代後半の女性のスカート内に差し向け撮影しようとした疑いが持たれています。6月13日午後2時10分ごろ、商業施設の警備員から「盗撮の犯人を確保しています」と110番通報がありました。警察