北海道・帯広警察署は2026年6月13日、傷害の疑いで池田町に住む無職の男（50）を現行犯逮捕しました。男は6月13日午前11時20分ごろ、自宅敷地内で元妻の女性（40代）の顔面を蹴る暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。女性のけがの程度は分かっていませんが、命に別条はありません。6月13日午前11時50分ごろ、女性から「顔面を蹴られた」と警察に通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男と女性は、男の自