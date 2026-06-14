北海道・帯広警察署は2026年6月13日、窃盗の疑いで音更町に住む会社員の男（23）を逮捕しました。男は、3月28日午後5時ごろから3月29日午前8時半ごろまでの間、音更町木野西通にある会社の資材置き場で、軽貨物自動車1台のほか、発電機やハンマードリルなど5点（時価合計80万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。3月30日、この会社の社長が「車が盗まれた」と警察に被害を申告し、事件が発覚しました。警察によりますと、