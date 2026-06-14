「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが14日までに、自身のインスタグラムを更新。キッチンに立つ姿を投稿した。ピンクのノースリーブロングワンピース姿をアップし「家庭的なさとみ、好き？それとも…アナタがお料理してくれるの？」と問いかけた。タイトなニットワンピでポーチを斜めがけし、ボディーラインも際立った。ファンやフォロワーからも「かわい〜い」「是非嫁に来て欲しい」「手料理がいい」な