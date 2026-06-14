添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿を投稿した。小山は「脱いだら結構セクシーなんだよ気持ちー」とコメントし、ひもビキニ姿を投稿。ビキニから豊満な下乳をチラ見せさせて、笑顔でポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「癒し系ボディ」「マジ女神です」「めちゃくちゃイイ」とコメントが寄せられている。小山は茨城県出身。14年にデビュー。24