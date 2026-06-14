元KSB瀬戸内海放送で現在はフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集の特別仕様カバーをアップした。白戸アナは「白戸ゆめの1st写真集『Lily』6／21開催のイベントでお渡しする重版記念の特別仕様カバー公開」とコメントをつづり、カバーを披露した。白戸アナは濡れた素肌の上から白シャツを着用。めくれ上がったシャツからは、丸い下乳を露出させている。この投稿にフォロワーから