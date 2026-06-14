4人組グループ、新しい学校のリーダーズのメンバーKANON（24）が13日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿を投稿した。KANONは「miumiu」とつづり、動画を投稿。KANONは丸襟がキュートなミニワンピース姿を着用し、髪はアップにまとめている。この投稿にフォロワーからは「エレガントで素敵」「ホンマモデルさん」「美しすぎて涙」「KANONちゃんの新たな一面が引き出されてる」とコメントが寄せられている。