女優の駒井優空（21）が13日までにインスタグラムを更新。オフショットをアップした。駒井は「オフショット第一弾」とコメントし、バンドゥビキニ姿を投稿。上からのアングルで美バストを強調させた姿と、床に寝転がってピースサインをする姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「デカ」「きゃわわ」「きゅんです」とコメントが寄せられている。駒井は1日、自身のSNSでseju所属を発表。25年11月、NHKドラマ10「シバのおき