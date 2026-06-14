グラビアアイドル琴雛ひな（19）が13日までにインスタグラムを更新。水着姿をアップした。「ちゅして！」とコメントし、バンドゥビキニ姿をアップ。瞳を閉じて唇をすぼめ、両腕で胸元を強調させたポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「えっ？いいの？」「めちゃ可愛い」「ドキドキしてしまいました」とコメントが寄せられている。琴雛は静岡県出身。清楚（せいそ）な黒髪ボブと透明感ある容姿などがTikTokを中心に「あ