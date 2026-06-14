ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が13日、インスタグラムを更新。美脚際立つ姿を公開した。竹中は「こにゃにゃちは」と、あいさつ。「今日はここからーーーーーー」とつづり、ノスタルジックな扉の前にしゃがみ、ひざ丈の花柄スカートから美脚を投げ出す姿などを披露した。この投稿に「知華さん、ぐぅ〜！」「磨かれた美姿」などのコメントが寄せられている。