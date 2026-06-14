モデルでタレントのなえなの（25）が13日までにインスタグラムを更新。映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」でチビ太を演じたことを報告した。なえなのは「チビ太を演じさせていただきました公開初日から観に行ってくれているファンの子もいて、とっても嬉しいですありがとう」と感謝を伝え、つるつる頭に髪の毛1本生えたキャタクター、チビ太にふんした姿を披露した。続けて「気になる方もいるかもしれないので、