グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。教室でのアンダーシャツ姿を投稿した。「教室で撮影してもらってきました」と報告し、紺色のアンダーシャツを着用した白のユニホームショットを公開した。黒板の前にある教卓に座ったショットや、グラブをはめてボールを上に投げるショットなどをアップ。「この後そのままユニフォーム着て草野球の試合だったので、普段着ているものを1式