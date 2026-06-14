第６２回関東オークス・Ｊｐｎ?が１７日、川崎競馬場の２１００メートルで行われる。川崎でのダートグレード戦、川崎記念、エンプレス杯と２戦連続ズバリ的中させた亜咲花が、南関牝馬クラシック最終戦を予想。３戦連続的中なるか注目だ！みなさ〜ん、亜咲花です。エンプレス杯では◎メモリアカフェ、▲テンカジョウ、△レイナデアルシーラで３連単が的中しました。今回のダート３歳牝馬クラシック最終戦も当てにいきます！