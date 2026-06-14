【シカゴ＝帯津智昭】左膝の炎症から２試合ぶりに復帰した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日、敵地でのホワイトソックス戦に１番指名打者で出場し、一回に３試合連続の本塁打となる１４号ソロを放った。今季５本目の先頭打者アーチ。この日は３四球を選び、３打数１安打１打点だった。復帰して最初の打席で完璧な打撃を見せた。右腕バークに対し、１ボールからの２球目、内角高めの９４・２マイル（約１５１・６キロ）